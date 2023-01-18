На оккупированной Херсонщине рашисты выносят из пустующих домов технику и мебель - Генштаб

Детали

Как сообщили в Генштабе, российские оккупационные войска не прекращают мародерства на временно занятых территориях.

"... в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Серогозы Херсонской области, оккупанты, передвигаясь группами по 10-15 человек, обыскивают пустые помещения местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мародерство – фирменный российский ход: Резников рассказал об еще одном нарушении правил ведения войны