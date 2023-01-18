На оккупированной Херсонщине рашисты выносят из пустующих домов технику и мебель - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. На оккупированных территориях Херсонщины рашисты обыскивают пустые квартиры местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба
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Как сообщили в Генштабе, российские оккупационные войска не прекращают мародерства на временно занятых территориях.
"... в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Серогозы Херсонской области, оккупанты, передвигаясь группами по 10-15 человек, обыскивают пустые помещения местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель", - говорится в сообщении.
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