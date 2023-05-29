Херсон росіяни атакували 6 разів, по області випустили 300 снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Російські війська за 28 травня 61 раз вдарили по Херсонській області, є поранена людина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 61 обстріл, випустивши 300 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів (26 снарядів)", - повідомив Прокудін.
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З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію і будівлю лікарні та заводу Бериславського району.
"Через російську агресію одна людина дістала поранення", - вказав голова ОВА.
Доповнення
У ніч на 29 травня російські війська завдали чергового ракетного та авіаційного ударів "шахедами". Загалом, протягом минулої доби, за даними Генштабу, ворог завдав 97 авіаційних ударів, зокрема, було застосовано 59 іранських ударних БпЛА “Shahed”. 58 “шахедів” знищено нашими захисниками. Також ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.