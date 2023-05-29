Херсон россияне атаковали 6 раз, по области выпустили 300 снарядов

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КИЕВ. 29 мая. УНН. Российские войска за 28 мая 61 раз ударили по Херсонской области, есть раненый человек. Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил 61 обстрел, выпустив 300 снарядов из минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 6 раз (26 снарядов)", - сообщил Прокудин.

Детали

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание больницы и завода Бериславского района.

"Из-за российской агрессии один человек получил ранения", - указал глава ОВА.

Дополнение

В ночь на 29 мая российские войска нанесли очередной ракетный и авиационный удары "шахедами". В целом, за прошедшие сутки, по данным Генштаба, враг нанес 97 авиационных ударов, в частности, было применено 59 иранских ударных БпЛА “Shahed”. 58 “шахедов” уничтожено нашими защитниками. Также враг совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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