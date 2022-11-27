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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26591 перегляди

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Харківська область: піротехніками протягом доби вилучено та знешкоджено 223 вибухонебезпечні предмети

Харківська область: піротехніками протягом доби вилучено та знешкоджено 223 вибухонебезпечні предмети

Київ • УНН

 • 666004 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. За добу з 26 по 27 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїздів, передає УНН.

Деталі

Протягом звітного періоду здійснено 28 оперативних виїздів, з яких:

· 10 – на ліквідацію пожеж; 5 з них спричинені ворожими обстрілами;

· 10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

· 1 – на чергування;

· 7 – інші виїзди.

3 пожежі від влучання ворожих снарядів трапились на території Куп’янської громади. Горіли гаражі, автомобілі, мотоцикли, приватний будинок та інші об’єкти. По одній з пожеж, спричинених ворогом, трапилось у Вовчанській та Курилівській громадах. Горіли відповідно об’єкт агропромислового комплексу та приватний гараж.

Об 11:00 рятувальники виїздили на обстеження територій після завершення обстрілів у м. Куп’янську. В цьому випадку пожеж не трапилось, проте постраждали 2 особи, а також 1 житлова 9-типоверхівка та приватне домоволодіння.

З причини не пов’язаної військовими діями о 19:20 сталась пожежа у селі Писарівка Золочівської громади, яка забрала життя 86-річної жінки. Її тіло знайшли рятувальники 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини під час пожежогасіння. Горів будинок загиблої на площі 100 кв.м. О 23:10 вогонь вдалось приборкати.

Крім цього, ДСНС повідомляє, що о 15:53 на харківській кільцевій сталася ДТП за участю мікроавтобусу “Volkswagen” та легковика “Ford Sierra”. В результаті зіткнення постраждали 5 осіб, що перебували у мікроавтобусі. Водій Ford загинув. Рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення деблокували його тіло за допомогою спеціального аварійно-рятувального інструменту.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 223 вибухонебезпечні предмети.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тонн питної і технічної води.

Нагадаємо 

Російські окупанти вдарили по Куп’янську та Вовчанську – влучили по території дитячого садка та медичної установи.

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