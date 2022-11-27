Харьковская область: пиротехниками в течение суток изъято и обезврежено 223 взрывоопасных предмета

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Киев • УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. За сутки с 26 по 27 ноября спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали выполнять служебные обязанности в условиях военного времени. В течение отчетного периода осуществлено 28 оперативных выездов, передает УНН.

Детали

В течение отчетного периода осуществлено 28 оперативных выездов, из которых:

· 10 – на ликвидацию пожаров; 5 из них вызваны вражескими обстрелами;

· 10 – для оказания помощи населению, полиции и коммунальщикам;

· 1 – на дежурство;

· 7 – другие выезды.

3 пожара от попадания вражеских снарядов случились на территории Купянской общины. Горели гаражи, автомобили, мотоциклы, частный дом и другие объекты. По одному из пожаров, вызванных врагом, произошло в Волчанской и Куриловской общинах. Горели соответственно объект агропромышленного комплекса и частный гараж.

В 11:00 спасатели выезжали на обследование территорий после завершения обстрелов в г. Купянске. В этом случае пожаров не произошло, однако пострадали 2 человека, а также 1 жилая 9-этажка и частное домовладение.

По причине не связанной военными действиями в 19:20 произошел пожар в селе Писаревка Золочевской общины, унесшей жизни 86-летней женщины. Ее тело обнаружили спасатели 52-й Государственной пожарно-спасательной части во время пожаротушения. Горел дом погибшей на площади 100 кв. В 23:10 огонь удалось усмирить.

Кроме этого, ГСЧС сообщает, что в 15:53 ​​на харьковской кольцевой произошло ДТП с участием микроавтобуса “Volkswagen” и легковушки “Ford Sierra”. В результате столкновения пострадали 5 человек, находившихся в микроавтобусе. Водитель Ford погиб. Спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения деблокировали его тело с помощью специального аварийно-спасательного инструмента.

Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 223 взрывоопасных предмета.

Жителям городов Купянска и Изюма спасатели доставили 28 тонн питьевой и технической воды.

Нагадаем 

Российские оккупанты ударили по Купянску и Волчанску – попали по территории детского сада и медицинского учреждения.

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