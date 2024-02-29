Харківщина: 27 прийомних родин і ДБСТ отримали фінансову підтримку - 50 тисяч гривень
Київ • УНН
27 прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу Харківської області отримали грошові сертифікати на суму 50 000 гривень кожен з обласного бюджету.
У Харківській області 27 прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) отримали грошові сертифікати по 50 тисяч гривень. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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На Харківщині 27 прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу отримали сертифікати на суму по 50 тисяч гривень кожен.
Це стало можливим завдяки виділеним коштам з обласного бюджету в рамках Програми підтримки та розвитку сімейних форм виховання в Харківській області на 2023-2027 роки.
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Зараз в області понад 97% дітей забезпечено прийомними родинами та дитячими будинками сімейного типу.
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