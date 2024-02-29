Харьковщина: 27 приемных семей и ДДСТ получили финансовую поддержку - 50 тысяч гривен

В Харьковской области 27 приемных семей и детских домов семейного типа (ДДСТ) получили денежные сертификаты по 50 тысяч гривен. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

На Харьковщине 27 приемных семей и детских домов семейного типа получили сертификаты на сумму по 50 тысяч гривен каждый.

Это стало возможным благодаря выделенным средствам из областного бюджета в рамках Программы поддержки и развития семейных форм воспитания в Харьковской области на 2023-2027 годы.

Добавим

Сейчас в области более 97% детей обеспечено приемными семьями и детскими домами семейного типа.

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