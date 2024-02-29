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Харьковщина: 27 приемных семей и ДДСТ получили финансовую поддержку - 50 тысяч гривен

Харьковщина: 27 приемных семей и ДДСТ получили финансовую поддержку - 50 тысяч гривен

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 03:37  •  2938 просмотра

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27 приемных семей и детских домов семейного типа Харьковской области получили денежные сертификаты на сумму 50 000 гривен каждый из областного бюджета.

В Харьковской области 27 приемных семей и детских домов семейного типа (ДДСТ) получили денежные сертификаты по 50 тысяч гривен. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

На Харьковщине 27 приемных семей и детских домов семейного типа получили сертификаты на сумму по 50 тысяч гривен каждый.

Это стало возможным благодаря выделенным средствам из областного бюджета в рамках Программы поддержки и развития семейных форм воспитания в Харьковской области на 2023-2027 годы.

Добавим

Сейчас в области более 97% детей обеспечено приемными семьями и детскими домами семейного типа.                                                             

Убили пожилого мужчину за замечание: На Харьковщине идентифицированы 3 российских оккупантов28 февраля 2024, 21:53 • 24825 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Общество
kharkivХарьков
Харківщина: 27 прийомних родин і ДБСТ отримали фінансову підтримку - 50 тисяч гривень
Kharkiv region: 27 foster families and children's homes received financial support - UAH 50 thousand
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Харьковщина: 27 приемных семей и ДДСТ получили финансовую поддержку - 50 тысяч гривен

27 приемных семей и детских домов семейного типа Харьковской области получили денежные сертификаты на сумму 50 000 гривен каждый из областного бюджета.

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