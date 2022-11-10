Харківщина: загарбники обстріляли три райони, у Куп'янську є поранений

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"Були обстріляні міста Куп'янськ та Вовчанськ, селище Дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів У Вовчанську пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у Куп'янську внаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі магазину. З пораненням госпіталізований 36-річний житель Куп'янська", - повідомив Синєгубов.

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На звільнених територіях області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 238 вибухонебезпечних предметів, зазначив посадовець.

"Наші військові на лінії зіткнення тримають свої позиції та завдають нищівних ударів по окупантах", - вказав голова ОВА.

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Від ударів ворога протягом доби постраждали понад 30 населених пунктів.