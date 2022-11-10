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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Харківщина: загарбники обстріляли три райони, у Куп'янську є поранений

Харківщина: загарбники обстріляли три райони, у Куп'янську є поранений

Київ • УНН

 • 272759 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Російські війська за минулу добу обстріляли три райони у Харківській області, у Куп'янську поранено чоловіка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 10 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Були обстріляні міста Куп'янськ та Вовчанськ, селище Дворічна та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів У Вовчанську пошкоджено інфраструктурний об'єкт, у Куп'янську внаслідок обстрілу сталася пожежа в будівлі магазину. З пораненням госпіталізований 36-річний житель Куп'янська", - повідомив Синєгубов.

Деталі

На звільнених територіях області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 238 вибухонебезпечних предметів, зазначив посадовець.

"Наші військові на лінії зіткнення тримають свої позиції та завдають нищівних ударів по окупантах", - вказав голова ОВА.

Доповнення

Від ударів ворога протягом доби постраждали понад 30 населених пунктів.

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