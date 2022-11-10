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Харьковская область: захватчики обстреляли три района, в Купянске есть раненый

Киев • УНН

 • 272757 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Российские войска за минувшие сутки обстреляли три района в Харьковской области, в Купянске ранен мужчина, сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в четверг, 10 ноября, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Были обстреляны города Купянск и Волчанск, поселок Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В Волчанске поврежден инфраструктурный объект, в Купянске в результате обстрела произошел пожар в здании магазина. С ранением госпитализирован 36-летний житель Купянска", - сообщил Синегубов.

Детали

На освобожденных территориях области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 238 взрывоопасных предметов, отметил чиновник.

"Наши военные на линии столкновения держат свои позиции и наносят сокрушительные удары по оккупантам", - указал глава ОВА.

Дополнение

От ударов врага в течение суток пострадали более 30 населённых пунктов.

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