Харьковская область: захватчики обстреляли три района, в Купянске есть раненый

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"Были обстреляны города Купянск и Волчанск, поселок Двуречная и другие населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В Волчанске поврежден инфраструктурный объект, в Купянске в результате обстрела произошел пожар в здании магазина. С ранением госпитализирован 36-летний житель Купянска", - сообщил Синегубов.

Детали

На освобожденных территориях области продолжается разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 238 взрывоопасных предметов, отметил чиновник.

"Наши военные на линии столкновения держат свои позиции и наносят сокрушительные удары по оккупантам", - указал глава ОВА.

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От ударов врага в течение суток пострадали более 30 населённых пунктов.