Харківщина: внаслідок ворожих обстрілів є поранені та руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. За минулу добу російські окупанти з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстріляли населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області. Внаслідок обстрілів зазнали поранень люди, є руйнування. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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За інформацією глави Харківської ОВА, внаслідок ракетного удару по селу Циркуни Харківського району зруйновано житловий будинок. Поранено цивільного чоловіка.
У місті Вовчанськ, що в Чугуївському районі, ворожими обстрілами пошкоджено 6 будинків та господарчі споруди. У Чугуєві, внаслідок обстрілів, було пошкоджено будівлі 2-х баз відпочинку, а також катамарани та човни.
Через артобстріл у селищі міського типу Козача Лопань, що у Харківському районі, пошкоджено 2 будинки, автобус, загинули та поранені свійські тварини.
Також Синєгубов додав, що у селі Кам'янка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір'ї, на невідомому боєприпасі підірвався 61-річний чоловік. Він був госпіталізований з пораненням.
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