Харьковщина: в результате вражеских обстрелов есть раненые и разрушения

Детали

По информации главы Харьковской ОГА, в результате ракетного удара по селу Циркуны Харьковского района разрушен жилой дом. Ранен гражданский мужчина.

В городе Волчанск, что в Чугуевском районе, вражескими обстрелами повреждены 6 домов и хозяйственные постройки. В Чугуеве, в результате обстрелов, были повреждены здания 2-х баз отдыха, а также катамараны и лодки.

Из-за артобстрела в поселке городского типа Казачья Лопань, что в Харьковском районе, повреждены 2 дома, автобус, погибли и ранены домашние животные.

Также Синегубов добавил, что в селе Каменка Изюмского района, находясь в собственном дворе, на неизвестном боеприпасе подорвался 61-летний мужчина. Он был госпитализирован с ранением.

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