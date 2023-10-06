Харківщина: росіяни вранці вдарили з "Торнадо" по Шевченкове та обстріляли Вовчанськ, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Російські війська вранці завдали удару по Шевченкове Харківської області, попередньо, застосували реактивну систему залпового вогню "Торнадо". Також окупанти обстріляли Вовчанськ, повідомляє УНН із посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова та Харківську обласну прокуратуру.
Деталі
Вранці приблизно о 9:00 російські військові обстріляли смт Шевченкове Куп‘янського району. Пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди.
Внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення 56-річний місцевий житель.
За попередніми даними, удар був завданий з РСЗВ «Торнадо-С», вказали в прокуратурі.
Також зранку окупанти обстріляли Вовчанськ. За даними прокуратури було травмовано 75-річну жінку та 77-річного чоловіка.
Доповнення
Своєю чергою голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про трьох постраждалих через ворожий обстріл Вовчанська.
«Сьогодні внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району знищено житловий будинок на 3 квартири. Внаслідок влучання будинок загорівся. Постраждали 3 цивільних людей, що проживали в будинку. 76-річний чоловік отримав важкі опіки, чадним газом отруїлися 75-річна жінка та жінка 25 років, яка має інвалідність», - написав Синєгубов у Telegram.
За його словами, усі троє постраждалих госпіталізовані. Наразі медики надають їм допомогу.
Доповнення
У Харкові збільшилась кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки росії сьогодні вранці. Відомо про 2 загиблих та 29 поранених.