Харьковщина: россияне утром ударили из "Торнадо" по Шевченкову и обстреляли Волчанск, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. российские войска утром нанесли удар по Шевченкову Харьковской области, предварительно, применили реактивную систему залпового огня "Торнадо". Также Оккупанты обстреляли Волчанск, сообщает УНН со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и Харьковскую областную прокуратуру.
Детали
Утром примерно в 9: 00 российские военные обстреляли пгт Шевченково Купянского района. Повреждены частные домовладения и хозяйственные постройки.
В результате вражеского обстрела был ранен 56-летний местный житель.
По предварительным данным, удар был нанесен из РСЗО «Торнадо-С», указали в прокуратуре.
Также утром оккупанты обстреляли Волчанск. По данным прокуратуры были травмированы 75-летняя женщина и 77-летний мужчина.
Дополнение
В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о трех пострадавших из-за вражеского обстрела Волчанска.
«Сегодня в результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района уничтожен жилой дом на 3 квартиры. В результате попадания дом загорелся. Пострадали 3 гражданских человека, проживавших в доме. 76-летний мужчина получил тяжелые ожоги, угарным газом отравились 75 - летняя женщина и женщина 25 лет, которая имеет инвалидность», - написал Синегубов в Telegram.
По его словам, все трое пострадавших госпитализированы. Сейчас медики оказывают им помощь.
Дополнение
В Харькове увеличилось число пострадавших в результате утренней атаки России сегодня утром. Известно о 2 погибших и 29 раненых.