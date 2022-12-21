Харківщина: окупанти обстріляли Вовчанськ, є постраждала - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожих обстрілів регіону за добу: дісталося Вовчанську, внаслідок обстрілів російських військ жінка отримала поранення, наразі вона перебуває у лікарні, інформує УНН.
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«Вчора вдень внаслідок ворожого обстрілу в місті Вовчанськ зруйновано житловий будинок. Поранення отримала та була госпіталізована 72-річна жінка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості», - написав він в Telegram.
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Окрім того, він зазначив, що рятувальники локалізували масштабну пожежу на цивільному промисловому об'єкті в Ізюмському районі. На місці продовжують працювати пожежники, які роблять усе можливе для остаточної ліквідації займання.
За добу піротехніки ДСНС знешкодили 305 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. На лінії зіткнення тривають активні бойові дії.
За інформацією очільника області, ворог намагався піти в наступ в районі села Масютівка Куп'янського району, але зазнав невдачі та відступив з втратами.
Доповнення
росія 20 грудня обстріляла об’єкти Нафтогазу. Ворожі ракети влучили в об’єкт на Харківщині.