Харьковская область: оккупанты обстреляли Волчанск, есть пострадавшая - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеских обстрелов региона за сутки: досталось Волчанску, в результате обстрелов российских войск женщина получила ранения, она находится в больнице, информирует УНН.
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«Вчера днем в результате вражеского обстрела в городе Волчанск разрушен жилой дом. Ранение получила и была госпитализирована 72-летняя женщина. Ее состояние медики оценивают как средней тяжести», – написал он в Telegram.
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Кроме того, он отметил, что спасатели локализовали масштабный пожар на гражданском промышленном объекте в Изюмском районе. На месте продолжают работу пожарные, которые делают все возможное для окончательной ликвидации возгорания.
За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 305 единиц вражеских мин, взрывчаток и боеприпасов. На линии столкновения продолжаются активные боевые действия.
По информации главы области, враг пытался пойти в наступление в районе села Масютовка Купянского района, но потерпел неудачу и отступил с потерями.
Дополнение
россия 20 декабря обстреляла объекты Нафтогаза. Вражеские ракеты попали в объект в Харьковском районе.