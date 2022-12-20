Окупанти влучили ракетами в нафтогазову інфраструктуру на Харківщині - Нафтогаз
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. росія вкотре обстріляла об’єкти Нафтогазу. Ворожі ракети влучили в об’єкт на Харківщині. Про це повідомляє «Нафтогаз України», передає УНН.
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«Вночі 20 грудня 2022 року російський агресор вкотре здійснив обстріл нафтогазової інфраструктури Групи Нафтогаз. Ворожі ракети влучили в один з об’єктів на Харківщині», - повідомили у компанії.
Деталі
Повідомляється, що на місці виникла масштабна пожежа, наразі триває її ліквідація. Постраждалих немає.
«Збитки оцінимо пізніше, після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго залишатиметься вигнанцем на світовій арені», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
Доповнення
«Нафтогаз України» нагадує, що попередній обстріл їх об’єктів відбувся 17 листопада, тоді було пошкоджено газовидобувну інфраструктуру АТ «Укргазвидобування» на сході України.