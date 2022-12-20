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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти влучили ракетами в нафтогазову інфраструктуру на Харківщині - Нафтогаз

Окупанти влучили ракетами в нафтогазову інфраструктуру на Харківщині - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 514387 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. росія вкотре обстріляла об’єкти Нафтогазу. Ворожі ракети влучили в об’єкт на Харківщині. Про це повідомляє «Нафтогаз України», передає УНН.

Цитата

«Вночі 20 грудня 2022 року російський агресор вкотре здійснив обстріл нафтогазової інфраструктури Групи Нафтогаз. Ворожі ракети влучили в один з об’єктів на Харківщині», - повідомили у компанії.

Деталі

Повідомляється, що на місці виникла масштабна пожежа, наразі триває її ліквідація. Постраждалих немає.

«Збитки оцінимо пізніше, після завершення роботи рятувальників, але я впевнений: все зруйноване буде відновлено. На відміну від репутації країни-терориста, яка ще довго залишатиметься вигнанцем на світовій арені», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.

Доповнення

«Нафтогаз України» нагадує, що попередній обстріл їх об’єктів відбувся 17 листопада, тоді було пошкоджено газовидобувну інфраструктуру АТ «Укргазвидобування» на сході України.

Українські Національні Новини

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