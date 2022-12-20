Оккупанты попали ракетами в нефтегазовую инфраструктуру в Харьковской области - Нафтогаз
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. россия в очередной раз обстреляла объекты Нафтогаза. Вражеские ракеты попали в объект в Харьковской области. Об этом сообщает «Нафтогаз Украины», передает УНН.
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«Ночью 20 декабря 2022 года российский агрессор в очередной раз произвел обстрел нефтегазовой инфраструктуры Группы Нафтогаз. Вражеские ракеты попали в один из объектов в Харьковской области», - сообщили в компании.
Детали
Сообщается, что на месте возник масштабный пожар, сейчас идет его ликвидация. Пострадавших нет.
«Ущерб оценим позже, после завершения работы спасателей, но я уверен: все разрушенное будет восстановлено. В отличие от репутации страны-террориста, которая еще долго будет оставаться изгнанником на мировой арене», — отметил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев.
Дополнение
«Нафтогаз Украины» напоминает, что предварительный обстрел их объектов произошел 17 ноября, тогда была повреждена газодобывающая инфраструктура АО «Укргаздобыча» на востоке Украины.