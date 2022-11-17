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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 82799 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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росіяни масовано обстріляли газовидобувні об'єкти на сході України

росіяни масовано обстріляли газовидобувні об'єкти на сході України

Київ • УНН

 • 261860 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні російські війська масовано обстріляли газовидобувну інфраструктуру на сході України, є руйнування. Про це повідомив голова Нафтогазу Олексій Чернишов, передає УНН із посиланням на сайт компанії.

Цитата

"Наразі відомо про декілька зруйнованих об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню. Спеціалісти Укргазвидобування оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих”, – зазначив Чернишов.

Нагадаємо

17 листопада прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі повідомив, що російські війська здійснюють удари по українському газовидобутку та промислових підприємствах.

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