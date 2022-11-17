росіяни масовано обстріляли газовидобувні об'єкти на сході України

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"Наразі відомо про декілька зруйнованих об’єктів, інші зазнали пошкоджень різного ступеню. Спеціалісти Укргазвидобування оперативно прибули на пошкоджені об'єкти. Наразі ними оцінюються наслідки та масштаби атаки. Також встановлюється інформація щодо постраждалих”, – зазначив Чернишов.

Нагадаємо

17 листопада прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі повідомив, що російські війська здійснюють удари по українському газовидобутку та промислових підприємствах.