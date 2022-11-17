россияне массированно обстреляли газодобывающие объекты на востоке Украины

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"Сейчас известно о нескольких разрушенных объектах, остальные получили повреждения разной степени. Специалисты Укргаздобычи оперативно прибыли на поврежденные объекты. Сейчас ими оцениваются последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших”, – отметил Чернышев.

Напомним

17 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Киевском международном экономическом форуме сообщил, что российские войска осуществляют удары по украинской газодобыче и промышленным предприятиям.