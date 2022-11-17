россияне массированно обстреляли газодобывающие объекты на востоке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня российские войска массированно обстреляли газодобывающую инфраструктуру на востоке Украины, есть разрушения. Об этом сообщил глава Нафтогаза Алексей Чернышев, передает УНН со ссылкой на сайт компании.
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"Сейчас известно о нескольких разрушенных объектах, остальные получили повреждения разной степени. Специалисты Укргаздобычи оперативно прибыли на поврежденные объекты. Сейчас ими оцениваются последствия и масштабы атаки. Также устанавливается информация о пострадавших”, – отметил Чернышев.
Напомним
17 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Киевском международном экономическом форуме сообщил, что российские войска осуществляют удары по украинской газодобыче и промышленным предприятиям.