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Харків без Кернеса: названо можливих кандидатів на посаду міського голови

Київ • УНН

 • 49997 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав можливих кандидатів, які балотуватимуться на пост Харківського міського голови. Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Харків без Кернеса: названо можливих кандидатів на посаду міського голови

"Я свого часу добре знав Геннадія Кернеса, працював з ним в Харківській міськраді - це було 15-18 років тому. Можу сказати, він домігся у своєму житті всього сам, своїм розумом. Хоча ставлення до його вчинків дуже різне, в тому числі у мене ... Далі по виборчому кодексу Верховна Рада повинна протягом 90 днів призначити вибори харківського міського голови", - зазначив він.

За його словами, були випадки в минулій Верховній Раді, коли саботували призначення виборів, наприклад, кілька років не проводилися вибори в Луцьку, коли там помер міський голова.

"Сподіваюся в цьому випадку ... цього не станеться і ВР в січні-лютому призначить нові вибори ... Харків жив без мера з вересня і ніяких надзвичайних ситуацій ми не передбачаємо. В.о. мера є - це Ігор Терехов ... Можна сказати, що закінчилася ціла епоха Геннадія Кернеса, який керував Харковом, фактично, 14 років", - додав Геращенко.

За його словами, найкращі шанси стати мером Харкова у Ігоря Терехова.

"Очевидно, що в кандидати на мера може піти Добкін (харківський міський голова (2004-2010) Михайло Добкін - ред.), Євген Мураєв (екснардеп - ред.), Світлична (ексглава Харківської ОДА (2016-2019) Юлія Світлична - ред.), буде якийсь кандидат від ОПЗЖ. Що стосується команди Геннадія Кернеса, то думаю, що найкращі шанси у Ігоря Терехова", - підсумував він.

Нагадаємо, сьогодні в 61-річному віці помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Додамо, що з цього трагічного приводу в Харкові оголошено жалобу.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття близьким, сім'ї та харків'янам з приводу смерті міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

Як повідомляв УНН, про смерть Кернеса повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс.

Згодом смерть політика підтвердили в Харківській міськраді.

Також стало відомо, що Кернеса поховають в Харкові на початку наступного тижня.

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