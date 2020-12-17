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Харьков без Кернеса: названо возможных кандидатов на должность городского головы

Киев • УНН

 • 49997 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал возможных кандидатов, которые будут баллотироваться на пост Харьковского городского головы. Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

Харьков без Кернеса: названо возможных кандидатов на должность городского головы

“Я в свое время хорошо знал Геннадия Кернеса, работал с ним в Харьковском горсовете — это было 15-18 лет назад. Могу сказать, он добился в своей жизни всего сам, своим умом. Хотя отношение к его поступкам очень разное, в том числе у меня...Дальше по избирательному кодексу Верховная Рада должна в течение 90 дней назначить выборы харьковского городского головы”, — отметил он.

По его словам, были случаи в прошлой Верховной Раде, когда саботировали назначение выборов, например, несколько лет не проводились выборы в Луцке, когда там умер городской голова.

“Надеюсь в этом случае...этого не произойдет и ВР в январе-феврале назначит новые выборы...Харьков жил без мэра с сентября и никаких чрезвычайных ситуаций мы не предвидим. И.о. мэра есть — это Игорь Терехов...Можно сказать, что закончилась целая эпоха Геннадия Кернеса, который руководил Харьковом фактически 14 лет”, — добавил Геращенко.

По его словам, самые лучше шансы стать мэром Харькова у Игоря Терехова.

“Очевидно, что в кандидаты мэра может пойти Добкин (харьковский городской голова (2004-2010) Михаил Добкин — ред), Евгений Мураев (экс-народный депутат — ред.), Светличная (экс-глава Харьковской ОГА (2016-2019) Юлия Светличная — ред.), будет какой-то кандидат от ОПЗЖ. Что касается команды Геннадия Кернеса, то думаю, что самые лучшие шансы у Игоря Терехова”, — подытожил он.

Напомним, сегодня в 61-летнем возрасте умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Добавим, что по этому трагическому поводу в Харькове объявлен траур.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким, семье и харьковчанам по поводу смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

Как сообщал УНН, о смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.

Впоследствии смерть политика подтвердили в Харьковском горсовете.

Также стало известно, что Кернеса похоронят в Харькове в начале следующей недели.

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