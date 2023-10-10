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ХАМАС розкритикував міжнародну заяву на підтримку Ізраїлю

ХАМАС розкритикував міжнародну заяву на підтримку Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Член політичного бюро терористичної групи ХАМАС Іззат аль-Рішк розкритикував спільну заяву, опубліковану вчора США, Великобританією, Німеччиною, Францією та Італією на підтримку Ізраїлю. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Times of Israel.

Цитата

“Ці позиції ще раз підтверджують подвійні стандарти цих країн і їх кричущу упередженість в щодо сіоністської окупації, і забезпечують їй прикриття і підтримку для продовження і ескалації злочинів проти нашого беззахисного народу”, — стверджує аль-Рішк.

У заяві лідери п'яти країн написали: “Наші країни підтримуватимуть Ізраїль у його зусиллях захистити себе та свого народу від таких звірств. Ми також наголошуємо, що зараз не час для будь-якої сторони, ворожої Ізраїлю, використовувати ці атаки для отримання вигоди”.

Нагадаємо

Лідери Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Італії та Великобританії у спільній заяві у понеділок пообіцяли підтримати Ізраїль у його зусиллях щодо захисту після нападу терористів ХАМАС.

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