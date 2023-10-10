ХАМАС раскритиковал международное заявление в поддержку Израиля
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Член политического бюро террористической группировки ХАМАС Иззат аль-Ришк раскритиковал совместное заявление, опубликованное вчера США, Великобританией, Германией, Францией и Италией в поддержку Израиля. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Times of Israel.
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“Эти позиции еще раз подтверждают двойные стандарты этих стран и их вопиющую предвзятость в отношении сионистской оккупации, и обеспечивают ей прикрытие и поддержку для продолжения и эскалации преступлений против нашего беззащитного народа”, — утверждает аль-Ришк.
В заявлении лидеры пяти стран написали: “Наши страны будут поддерживать Израиль в его усилиях по защите себя и своего народа от таких зверств. Мы также подчеркиваем, что сейчас не время для какой-либо стороны, враждебной Израилю, использовать эти атаки для получения выгоды”.
Напомним
Лидеры Соединенных Штатов, Франции, Германии, Италии и Великобритании в совместном заявлении в понедельник пообещали поддержать Израиль в его усилиях по защите после нападения террористов ХАМАС.