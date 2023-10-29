ХАМАС пропонує обміняти заручників на в'язнів ізраїльських в'язниць
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Ватажок ХАМАСу у Секторі Гази Яхья Сінвар запропонував обміняти заручників, які взяли у полон бойовики під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, на в'язнів ізраїльських в'язниць. Про це пише BBC, передає УНН.
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Сінвар запропонував звільнити всіх заручників, які утримуються в Секторі Гази, в обмін на всіх ув'язнених членів ХАМАС в ізраїльських в'язницях.
Зазначається, що це був перший його коментар з початку військових дій 7 жовтня.
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"Ми готові до негайної угоди щодо обміну, яка включає звільнення всіх в'язнів сіоністського ворога в обмін на звільнення всіх заручників, які перебувають у руках сил опору", — йдеться у заяві на офіційному сайті угруповання ХАМАС.
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