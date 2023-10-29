ХАМАС предлагает обменять заложников на узников израильских тюрем
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Главарь ХАМАСа в Секторе Газа Яхья Синвар предложил обменять заложников, которые взяли в плен боевики во время нападения на Израиль 7 октября, на заключенных израильских тюрем. Об этом пишет BBC, передает УНН.
Детали
Синвар предложил освободить всех заложников, удерживаемых в Секторе Газа, в обмен на всех заключенных членов ХАМАС в израильских тюрьмах.
Отмечается, что это был первый его комментарий с начала военных действий 7 октября.
Цитата
"Мы готовы к немедленному соглашению по обмену, которое включает освобождение всех заключенных сионистского врага в обмен на освобождение всех заложников, находящихся в руках сил сопротивления", — говорится в заявлении на официальном сайте группировки ХАМАС.
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