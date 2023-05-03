“Хаб для обходу санкцій”: економіст розповів про інтереси росіян у приватизації ОПЗ

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“Одеський припортовий завод” пов’язаний аміакопроводом з російським хімічним підприємством “ТольяттіАзот”. До 24 лютого 2022 року для подальшого продажу через аміакопровід “Тольятті-Одеса” транспортувався російський аміак, однак відразу після початку повномасштабної війни транспортування було поставлене на паузу.

За словами Олексія Куща, аміак є стратегічним експортним товаром для рф, а тому вони одразу почали шукати альтернативу і будувати новий аміакопровід, який має йти з міста Новоросійськ. Разом з тим, експерт зазначає, що усі похідні переробки газу, якою є і аміак, найближчим часом будуть знаходитися під санкціями, що ускладнить процес експорту міндобрив.

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“ОПЗ посідає становище умовної природньої монополії. Тому що він знаходиться на кінці аміакопроводу з Тольятті. Фактично експорт російського аміаку – це один із стратегічних експортних товарів рф. Настільки важливий, що вони почали будувати альтернативний аміакопровід, який мав іти з міста Новоросійськ. І фактично його побудували. Тобто у них є сьогодні в Новоросійську термінал з перевалки цього аміаку. І вони знайшли альтернативу Україні певним чином. Але тут питання в санкціях. Тобто росіяни прекрасно розуміють, що всі товари, які є похідними від конкурентної переваги у вигляді дешевого газу – це мінеральні добрива, аміак - так чи інакше найближчим часом будуть знаходитися під санкціями. Тому росіяни розуміють, що санкційні обмеження щодо Новоросійська в цьому плані досить реальні”, - розповів Кущ.

Він додав, що саме через це росіяни можуть намагатися приватизувати ОПЗ через іноземні фірми, адже це дозволить їм уникнути санкцій.

“У російських олігархів, які зараз займаються експортом мінеральних добрив та аміаку, є колосальне зацікавлення через різні “прокладки” купити ОПЗ, нібито на якісь західні структури, зареєстровані десь у Нідерландах чи на Віргінських островах, щоб просто обходити санкції. Тобто, вони хотіли б використовувати ОПЗ як такий хаб для обходу санкцій”, - зауважив експерт.

Нагадаємо

Економіст Андрій Новак розповів, що виставляти ОПЗ на приватизацію під час війни - це злочин проти держави. За його словами, через воєнні ризики держпідприємство доведеться продавати за мінімальною ціною.

Раніше

Голова Фонду Держмайна Рустем Умеров заявив виданню Bloomberg, що вже у травні може бути розблокована так звана “велика приватизація”. Для цього необхідне рішення парламентарів, якого очікують на одному з найближчих травневих засідань.

Першими “з молотка” планують продати Одеський припортовий завод, Центренерго, Об‘єднану гірничо-хімічну компанію, Запорізький титано-магнієвий комбінат та завод “Індар”, який займається виробництвом інсуліну.