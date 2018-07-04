Кейн: англійські футболісти стали дорослішими після перемоги над колумбійцями на ЧС-2018

У вівторок збірна Англії в серії післяматчевих пенальті обіграла колумбійців і вийшла в 1/4 фіналу турніру. Зустріч пройшла в Москві на стадіоні “Спартак”. Основний і додатковий час завершився з рахунком 1:1. У серії пенальті англійці були сильнішими — 4:3. В 1/4 фіналу збірна Англії зіграє з командою Швеції 7 липня Самарі.

“Безумовно, мене переповнюють емоції, — сказав Кейн. — Про нашу команду багато разів говорили, що ми молоді і недосвідчені, однак, на мій погляд, завдяки цій перемозі ми стали дорослішими. Сьогодні нам не пощастило, що суперник зумів забити на останній хвилині і перевести гру в додатковий час, проте команда не здалася і продовжила грати в свою гру. Я пишаюся своїми партнерами і тренерським штабом”.

Нападник висловив радість, що англійській команді вдалося перервати невдалу серію, пов’язану з післяматчовими пенальті на чемпіонатах світу. До гри з колумбійцями англійська збірна жодного разу в своїй історії не перемагала в серії 11-метрових ударів на світових першостях. У 1990 році англійці поступилися команді ФРН, в 1998-му — аргентинцям, в 2006-му — португальцям.

“Дійсно, раніше у збірної Англії не складалося з післяматчовими пенальті, — сказав Кейн. — Здорово, що сьогодні нам вдалося перервати сумну серію”.

Кейн повторив досягнення Гарі Лінекера за кількістю голів за збірну Англії на одному чемпіонаті світу. На турнірі 1986 року Лінекер забив шість м’ячів. Кейн очолює гонку бомбардирів чемпіонату світу в Росії (6 голів).