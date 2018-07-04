Кейн: английские футболисты стали взрослее после победы над колумбийцами на ЧМ-2018

Во вторник сборная Англии в серии послематчевых пенальти обыграла колумбийцев и вышла в 1/4 финала турнира. Встреча прошла в Москве на стадионе “Спартак”. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти англичане были сильнее — 4:3. В 1/4 финала сборная Англии сыграет с командой Швеции 7 июля в Самаре.

“Безусловно, меня переполняют эмоции, — сказал Кейн. — Про нашу команду много раз говорили, что мы молоды и неопытны, однако, на мой взгляд, благодаря этой победе мы стали взрослее. Сегодня нам не повезло, что соперник сумел забить на последней минуте и перевести игру в дополнительное время, однако команда не сдалась и продолжила играть в свою игру. Я горжусь своими партнерами и тренерским штабом”.

Нападающий выразил радость, что английской команде удалось прервать неудачную серию, связанную с послематчевыми пенальти на чемпионатах мира. До игры с колумбийцами английская сборная ни разу в своей истории не побеждала в серии 11-метровых ударов на мировых первенствах. В 1990 году англичане уступили команде ФРГ, в 1998-м — аргентинцам, в 2006-м — португальцам.

“Действительно, раньше у сборной Англии не складывалось с послематчевыми пенальти, — сказал Кейн. — Здорово, что сегодня нам удалось прервать печальную серию”.

Кейн повторил достижение Гари Линекера по количеству голов за сборную Англии на одном чемпионате мира. На турнире 1986 года Линекер забил шесть мячей. Кейн возглавляет гонку бомбардиров чемпионата мира в России (6 голов).