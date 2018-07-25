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"Кернел" закупить 500 залізничних вагонів за кошти Держбюджету

"Кернел" закупить 500 залізничних вагонів за кошти Держбюджету

Київ • УНН

 • 11878 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Найбільший виробник соняшникової олії "Кернел" заперечує, що компенсацію на зерновози пролобіював його власник - народний депутат України Віталій Хомутиннік, але в той же час вітає таку ініціативу, повідомляє УНН з посиланням на Голос.

Як і припускали учасники ринку, останні зміни в законодавство по частині дотацій для сфери АПК Верховна Рада прийняла в інтересах "Кернел". Це визнали в самій компанії, повідомивши, що замовлення на 500 вагонів вартістю 25 млн доларів вони оформили ще в грудні 2017 року.

"Приймаючи рішення по цій інвестиції, компанія не розраховувала на отримання державних дотацій. Майже всі виробники України стикаються з проблемами рухомого складу. Законодавчі зміни, що передбачають часткову компенсацію витрат на придбання вагонів, вважаємо правильними. Скористатися програмою можуть всі аграрії", - додали в компанії.

Можуть не всі, впевнені в іншому великому агрохолдингу "Нібулон". Там відразу заявили, що купувати зерновози за державні гроші, відібравши субсидії у фермерів - не збираються, а ініціативу в цілому вважають згубною для АПК.

"Що ми бачимо сьогодні - чергове кулуарне ухвалення рішення на користь тієї або іншої компанії.

У цьому питанні наша компанія повністю на стороні товаровиробників, які проти виділення коштів певним торговельним компаніям і фінансовим структурам у вигляді дотації з боку держави при будівництві вагонів.

По-перше, коли дотації отримують певні комерційні структури, які є перевізниками зерна, то для ринку це не означає здешевлення логістики перевезень, адже таке ціноутворення обумовлено існуючими ринковими відносинами, які ніхто не скасовує. Таким чином, компанії, які будуть отримувати дотації на будівництво вагонів, в першу чергу, будуть отримувати додаткові доходи за рахунок держави.

По-друге, при такому підході можливе виникнення монопольного становища певних компаній, які будуть все більше і більше контролювати ринок залізничних перевезень. Зате суб'єкти господарювання, які до цього часу були без вагонів, так без вагонів і залишаться", - заявили в "Нібулон".

Подібної думки дотримуються і в Нацкомітеті з промислового розвитку. Там заявили, що внесення зерновозів в перелік сільгосптехніки, що підлягає компенсації, створює низку загроз для аграріїв і машинобудівників.

Тим часом, скандальний законопроект № 7010 "Про єдине вікно на митниці", куди з порушенням Регламенту внесені поправки про зазначені зерновози для "Кернел", спрямований на підпис Президенту.

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