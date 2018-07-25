“Кернел” закупит 500 ж/д вагонов за средства Госбюджета

Как и предполагали участники рынка, последние изменения в законодательство по части дотаций для сферы АПК Верховная Рада приняла в интересах “Кернел”. Это признали в самой компании, сообщив, что заказ на 500 вагонов стоимостью 25 млн долларов они оформили еще в декабре 2017 года.

“Принимая решение по этой инвестиции, компания не рассчитывала на получение государственных дотаций. Почти все производители Украины сталкиваются с проблемами подвижного состава. Законодательные изменения, предусматривающие частичную компенсацию расходов на приобретение вагонов, считаем правильными. Воспользоваться программой могут все аграрии”, — добавили в компании.

Могут не все, уверены в другом крупном агрохолдинге “Нибулон”. Там сразу заявили, что покупать зерновозы за государственные деньги, отобрав субсидии у фермеров — не собираются, а инициативу в целом считают губительной для АПК.

“Что мы видим сегодня — очередное кулуарное принятие решения в пользу той или иной компании.

В этом вопросе наша компания полностью на стороне товаропроизводителей, которые против выделения средств определенным торговым компаниям и финансовым структурам в виде дотации со стороны государства при строительстве вагонов.

Во-первых, когда дотации получают определенные коммерческие структуры, которые являются перевозчиками зерна, то для рынка это не означает удешевления логистики перевозок, ведь такое ценообразование обусловлено существующими рыночными отношениями, которые никто не отменяет. Таким образом, компании, которые будут получать дотации на строительство вагонов, в первую очередь, будут получать дополнительные доходы за счет государства.

Во-вторых, при таком подходе возможно возникновение монопольного положения определенных компаний, которые будут все больше и больше контролировать рынок железнодорожных перевозок. Зато субъекты хозяйствования, которые до этого времени были без вагонов, так без вагонов и останутся”, — заявили в “Нибулон”.

Подобного мнения придерживаются и в Нацкомитете по промышленному развитию. Там заявили, что внесение зерновозов в перечень подлежащей компенсации сельхозтехники создает ряд угроз для аграриев и машиностроителей.

Тем временем, скандальный законопроект № 7010 “О едином окне на таможне”, куда с нарушением Регламента внесены поправки об указанных зерновозах для “Кернел”, направлен на подпись Президенту.