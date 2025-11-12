Керівник САП та бізнесмен Кауфман уклали угоду, за якою одеський аеропорт переходить у приватні руки - екс-прокурор у справі
Київ • УНН
Екс-прокурор САП Станіслав Броневицький розкрив деталі угоди між керівником САП Олександром Клименком та бізнесменом Борисом Кауфманом щодо одеського аеропорту.
Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький оприлюднив деталі укладення керівником САП Олександром Клименком угоди з бізнесменом Борисом Кауфманом у межах кримінального провадження щодо одеського міжнародного аеропорту. Про це він повідомив в ефірі Борислава Берези, відео якого оприлюднене на сторінці у Facebook.
Він попереджає, що зміст угоди, яку наразі засекречено, відрізняється від матеріалів досудового розслідування та, на його думку, може призвести до збереження контролю над аеропортом за приватними структурами бізнесмена Кауфмана.
Броневицький також зазначив, що його позиція, як прокурора у цій справі, була в тому, щоб майновий комплекс аеропорту мав бути повернутий у власність Одеської міської ради або компенсований у грошовій формі. Натомість укладена керівником САП Клименко угода, за його словами, передбачає можливість повернення місту лише старого, непридатного до експлуатації термінала.
Крім того, за умовами угоди, Кауфман має компенсувати 1 млрд грн збитків, тоді як, за даними слідства, сума завданих збитків сягає 2,5 млрд грн.
Броневицький також заявив, що керівник САП нібито наполягав на укладенні угоди з 2023 року і мав неформальне спілкування зі стороною захисту.
"Клименко переслав мені файл з назвою "угода". Адвокат Кауфмана писав, що отримав мій номер від керівника САП", — сказав він, натякаючи, що процес укладання угоди був не доброчесним та сумнівним.
За його словами, детектив НАБУ Андрій Браверман у цій справі відмовився підписувати обвинувальний акт, який став підставою для затвердження угоди в суді, вважаючи її невигідною для держави.
Броневицький закликав керівника САП Клименко розсекретити угоду, укладену з бізнесменом Кауфманом, і висловив готовність до публічної дискусії з ним щодо її змісту та наслідків.