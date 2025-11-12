Керівник САП та бізнесмен Кауфман уклали угоду, за якою одеський аеропорт переходить у приватні руки - екс-прокурор у справі

$42.010.06
ukenru
12 листопада, 15:53 • 20665 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50293 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 46852 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50173 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48025 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44025 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 59955 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62883 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82368 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132021 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Популярнi новини
Ексвикладач харківського вишу розробляв рф креслення для створення "Гераней" – йому оголосили підозру12 листопада, 15:34 • 16518 перегляди
Демократи США оприлюднили документи Епштейна: Трамп "знав про дівчат"12 листопада, 15:49 • 12844 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 22945 перегляди
ЄС може завтра перерахувати Україні транш на 6 млрд євро12 листопада, 17:36 • 6612 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13114 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 50826 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 69649 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 45884 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 65158 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 14:28 • 132021 перегляди
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132021 перегляди
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto20:00 • 13340 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 23178 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 22564 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 61809 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 62022 перегляди
Керівник САП та бізнесмен Кауфман уклали угоду, за якою одеський аеропорт переходить у приватні руки - екс-прокурор у справі

Київ • УНН

 • 3298 перегляди

Екс-прокурор САП Станіслав Броневицький розкрив деталі угоди між керівником САП Олександром Клименком та бізнесменом Борисом Кауфманом щодо одеського аеропорту.

Керівник САП та бізнесмен Кауфман уклали угоду, за якою одеський аеропорт переходить у приватні руки - екс-прокурор у справі

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький оприлюднив деталі укладення керівником САП Олександром Клименком угоди з бізнесменом Борисом Кауфманом у межах кримінального провадження щодо одеського міжнародного аеропорту. Про це він повідомив в ефірі Борислава Берези, відео якого оприлюднене на сторінці у Facebook. 

Він попереджає, що зміст угоди, яку наразі засекречено, відрізняється від матеріалів досудового розслідування та, на його думку, може призвести до збереження контролю над аеропортом за приватними структурами бізнесмена Кауфмана.

Броневицький також зазначив, що його позиція, як прокурора у цій справі, була в тому, щоб майновий комплекс аеропорту мав бути повернутий у власність Одеської міської ради або компенсований у грошовій формі. Натомість укладена керівником САП Клименко угода, за його словами, передбачає можливість повернення місту лише старого, непридатного до експлуатації термінала.

Крім того, за умовами угоди, Кауфман має компенсувати 1 млрд грн збитків, тоді як, за даними слідства, сума завданих збитків сягає 2,5 млрд грн.

Броневицький також заявив, що керівник САП нібито наполягав на укладенні угоди з 2023 року і мав неформальне спілкування зі стороною захисту.

"Клименко переслав мені файл з назвою "угода". Адвокат Кауфмана писав, що отримав мій номер від керівника САП", — сказав він, натякаючи, що процес укладання угоди був не доброчесним та сумнівним.

За його словами, детектив НАБУ Андрій Браверман у цій справі відмовився підписувати обвинувальний акт, який став підставою для затвердження угоди в суді, вважаючи її невигідною для держави.

Броневицький закликав керівника САП Клименко розсекретити угоду, укладену з бізнесменом Кауфманом, і висловив готовність до публічної дискусії з ним щодо її змісту та наслідків.

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України