Руководитель САП и бизнесмен Кауфман заключили соглашение, по которому одесский аэропорт переходит в частные руки - экс-прокурор по делу

$42.010.06
48.610.07
ukenru
12:03 • 1504 просмотра
ВСУ отошли с позиций возле Ровнополья в Запорожье
08:32 • 11975 просмотра
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 24920 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
12 ноября, 06:19 • 51643 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 15:57 • 74234 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 113759 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 54887 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 83472 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 68466 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 26346 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пограничники показали уничтожение 9 укрытий и 4 автомобилей оккупантов на Южно-Слобожанском направленииVideo12 ноября, 02:27 • 36436 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 34263 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 31722 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 28481 просмотра
Суд в Киеве избирает меру пресечения Дмитрию Басову - фигуранту "пленок Миндича"09:15 • 12713 просмотра
публикации
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода11:10 • 10120 просмотра
Планирование бюджета на рождественские праздникиPhoto11:09 • 9900 просмотра
Финики: польза и вредPhoto08:20 • 29043 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 113761 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 75516 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Марин Ле Пен
Биньямин Нетаньяху
Андрей Одарченко
Актуальные места
Украина
Китай
Соединённые Штаты
Крым
Турция
Реклама
УНН Lite
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder09:10 • 10123 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo07:09 • 32186 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос06:57 • 34723 просмотра
Тимоти Шаламе якобы расстался с Кайли ДженнерPhoto11 ноября, 20:35 • 26943 просмотра
У Sotheby's "на кону" большой куш: коллекция миллиардера Лаудера может принести 500 млн долларовPhoto11 ноября, 14:28 • 41523 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Сериал
Financial Times

Руководитель САП и бизнесмен Кауфман заключили соглашение, по которому одесский аэропорт переходит в частные руки - экс-прокурор по делу

Киев • УНН

 • 946 просмотра

Экс-прокурор САП Станислав Броневицкий раскрыл детали соглашения между руководителем САП Александром Клименко и бизнесменом Борисом Кауфманом относительно одесского аэропорта.

Руководитель САП и бизнесмен Кауфман заключили соглашение, по которому одесский аэропорт переходит в частные руки - экс-прокурор по делу

Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Станислав Броневицкий обнародовал детали заключения руководителем САП Александром Клименко соглашения с бизнесменом Борисом Кауфманом в рамках уголовного производства по одесскому международному аэропорту. Об этом он сообщил в эфире Борислава Березы, видео которого обнародовано на странице в Facebook.

Он предупреждает, что содержание соглашения, которое сейчас засекречено, отличается от материалов досудебного расследования и, по его мнению, может привести к сохранению контроля над аэропортом за частными структурами бизнесмена Кауфмана.

Броневицкий также отметил, что его позиция, как прокурора по этому делу, заключалась в том, чтобы имущественный комплекс аэропорта должен быть возвращен в собственность Одесского городского совета или компенсирован в денежной форме. Вместо этого заключенное руководителем САП Клименко соглашение, по его словам, предусматривает возможность возвращения городу лишь старого, непригодного к эксплуатации терминала.

Кроме того, по условиям соглашения, Кауфман должен компенсировать 1 млрд грн убытков, тогда как, по данным следствия, сумма нанесенных убытков достигает 2,5 млрд грн.

Броневицкий также заявил, что руководитель САП якобы настаивал на заключении соглашения с 2023 года и имел неформальное общение со стороной защиты.

"Клименко переслал мне файл с названием "соглашение". Адвокат Кауфмана писал, что получил мой номер от руководителя САП", — сказал он, намекая, что процесс заключения соглашения был недобросовестным и сомнительным.

По его словам, детектив НАБУ Андрей Браверман по этому делу отказался подписывать обвинительный акт, который стал основанием для утверждения соглашения в суде, считая его невыгодным для государства.

Броневицкий призвал руководителя САП Клименко рассекретить соглашение, заключенное с бизнесменом Кауфманом, и выразил готовность к публичной дискуссии с ним относительно его содержания и последствий.

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины