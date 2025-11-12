Руководитель САП и бизнесмен Кауфман заключили соглашение, по которому одесский аэропорт переходит в частные руки - экс-прокурор по делу

Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Станислав Броневицкий обнародовал детали заключения руководителем САП Александром Клименко соглашения с бизнесменом Борисом Кауфманом в рамках уголовного производства по одесскому международному аэропорту. Об этом он сообщил в эфире Борислава Березы, видео которого обнародовано на странице в Facebook.

Он предупреждает, что содержание соглашения, которое сейчас засекречено, отличается от материалов досудебного расследования и, по его мнению, может привести к сохранению контроля над аэропортом за частными структурами бизнесмена Кауфмана.

Броневицкий также отметил, что его позиция, как прокурора по этому делу, заключалась в том, чтобы имущественный комплекс аэропорта должен быть возвращен в собственность Одесского городского совета или компенсирован в денежной форме. Вместо этого заключенное руководителем САП Клименко соглашение, по его словам, предусматривает возможность возвращения городу лишь старого, непригодного к эксплуатации терминала.

Кроме того, по условиям соглашения, Кауфман должен компенсировать 1 млрд грн убытков, тогда как, по данным следствия, сумма нанесенных убытков достигает 2,5 млрд грн.

Броневицкий также заявил, что руководитель САП якобы настаивал на заключении соглашения с 2023 года и имел неформальное общение со стороной защиты.

"Клименко переслал мне файл с названием "соглашение". Адвокат Кауфмана писал, что получил мой номер от руководителя САП", — сказал он, намекая, что процесс заключения соглашения был недобросовестным и сомнительным.

По его словам, детектив НАБУ Андрей Браверман по этому делу отказался подписывать обвинительный акт, который стал основанием для утверждения соглашения в суде, считая его невыгодным для государства.

Броневицкий призвал руководителя САП Клименко рассекретить соглашение, заключенное с бизнесменом Кауфманом, и выразил готовность к публичной дискуссии с ним относительно его содержания и последствий.