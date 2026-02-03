Керівник НАБУ Кривонос перебував у розшуку за підкуп виборців на користь БЮТ - експрокурор САП.

$42.970.16
50.910.12
ukenru
09:22 • 9758 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру FPV і станції РЕБ окупантів
Ексклюзив
09:16 • 17004 перегляди
"Масований удар по Україні - це російська підготовка до переговорів": в оборонному комітеті ВР відреагували на нічну ворожу атаку
08:20 • 18079 перегляди
Україна погодила багаторівневий план з Європою і США щодо реагування на порушення припинення вогню рф - FT
07:02 • 19781 перегляди
росія атакувала ТЕЦ і ТЕС при -25°C, сотні тисяч сімей залишені без тепла в найсуворіші зимові морози - Шмигаль
05:28 • 22875 перегляди
Нічна атака на Київ: троє постраждалих та значні руйнування у п’яти районах столиціPhotoVideo
2 лютого, 23:51 • 30834 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 40055 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 27944 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 51272 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 24227 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−12°
1.4м/с
67%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках3 лютого, 01:43 • 33310 перегляди
ЗСУ ліквідували 760 окупантів та понад 50 артилерійських систем протягом добиPhoto3 лютого, 04:49 • 7352 перегляди
Вінниччина зазнала масованої атаки рф: є влучання у критичну інфраструктуру і знеструмлення06:15 • 4450 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 30683 перегляди
Провідна ТЕЦ Харкова зазнала важких пошкоджень, відновлення неможливе - депутат міськради09:06 • 14031 перегляди
Публікації
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися06:30 • 31201 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 51272 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 37855 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 41377 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 107268 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Денис Шмигаль
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 22107 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 23230 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 22747 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 21509 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 20992 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Керівник НАБУ Кривонос перебував у розшуку за підкуп виборців на користь БЮТ - експрокурор САП

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Керівник НАБУ Кривонос перебував у розшуку за підкуп виборців на користь БЮТ - експрокурор САП.

Керівник НАБУ Кривонос перебував у розшуку за підкуп виборців на користь БЮТ - експрокурор САП

Директор Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семен Кривонос перебував у розшуку, коли притягувався до кримінальної відповідальності та отримав вирок за підкуп виборців в інтересах БЮТ. Про це заявив колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький. 

"Як повідомляють джерела в правоохоронних органах, у ході провадження у справі Семен Юрійович настільки сильно бажав встановлення істини, що переховувався від слідства і суду, внаслідок чого був оголошений у розшук", — написав Броневицький у своєму Telegram. 

Він додав, що суддя надавав дозвіл на затримання Кривоноса та його доставлення до суду під вартою. 

Нинішній директор НАБУ отримав обвинувальний судовий вирок у справі щодо підкупу виборців на користь БЮТ, але в червні 2009 року був звільнений по амністії через наявність у нього малолітньої дитини. За інформацією ЗМІ, він нібито всиновив хлопчика і завдяки цьому уникнув ув’язнення. 

Броневицький також зазначив, що за такого послужного списку Кривоноса обрали очільником НАБУ, оскільки конкурси з відбору вже давно перестали бути справедливими та незалежними. 

"Це реальне протягування на посади "своїх". Не більше. Конкурси як явище давно нівельовані тими, для кого вони придумані", — наголосив колишній прокурор САП. 

Як приклад він навів випадок, коли трьох колишніх працівників НАБУ, якими керував нинішній очільник САП Олександр Клименко, через подібні "конкурси" було призначено прокурорами САП. 

"По одному з них — Дмитру Литвиненку — свого часу в НАБУ проводилося службове розслідування з приводу вчинення ним дій із використанням становища детектива, які були спрямовані на підігрування ТОВ "Оптимумспецдеталь" в отриманні можливості бути контрагентом "Укроборонпрому"", — написав Броневицький.  

Він зазначив, що в ході перевірки було здобуто відомості, які свідчать про ймовірну передачу детективам відділу Клименка та співробітникам Бюро грошових коштів, телефонів, планшетів і кавоварок. 

Лілія Подоляк

Політика
Укроборонпром
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Національне антикорупційне бюро України