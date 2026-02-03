$42.970.16
Генштаб подтвердил поражение учебного центра FPV и станции РЭБ оккупантов
Эксклюзив
09:16 • 17033 просмотра
"Массированный удар по Украине - это российская подготовка к переговорам": в оборонном комитете ВР отреагировали на ночную вражескую атаку
08:20 • 18111 просмотра
Украина согласовала многоуровневый план с Европой и США по реагированию на нарушение прекращения огня рф - FT
07:02 • 19811 просмотра
Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС при -25°C, сотни тысяч семей остались без тепла в самые суровые зимние морозы - Шмыгаль
05:28 • 22899 просмотра
Ночная атака на Киев: трое пострадавших и значительные разрушения в пяти районах столицыPhotoVideo
2 февраля, 23:51 • 30846 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 40065 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 27946 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 51295 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 24229 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
публикации
Эксклюзивы
Руководитель НАБУ Кривонос находился в розыске за подкуп избирателей в пользу БЮТ - экс-прокурор САП

Киев • УНН

 • 54 просмотра

Руководитель НАБУ Кривонос находился в розыске за подкуп избирателей в пользу БЮТ - экс-прокурор САП.

Руководитель НАБУ Кривонос находился в розыске за подкуп избирателей в пользу БЮТ - экс-прокурор САП

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос находился в розыске, когда привлекался к уголовной ответственности и получил приговор за подкуп избирателей в интересах БЮТ. Об этом заявил бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Станислав Броневицкий. 

"Как сообщают источники в правоохранительных органах, в ходе производства по делу Семен Юрьевич настолько сильно желал установления истины, что скрывался от следствия и суда, в результате чего был объявлен в розыск", — написал Броневицкий в своем Telegram. 

Он добавил, что судья дал разрешение на задержание Кривоноса и его доставку в суд под стражей. 

Нынешний директор НАБУ получил обвинительный приговор по делу о подкупе избирателей в пользу БЮТ, но в июне 2009 года был освобожден по амнистии из-за наличия у него малолетнего ребенка. По информации СМИ, он якобы усыновил мальчика и благодаря этому избежал тюремного заключения. 

Броневицкий также отметил, что при таком послужном списке Кривоноса избрали главой НАБУ, поскольку конкурсы по отбору уже давно перестали быть справедливыми и независимыми. 

"Это реальное протаскивание на должности "своих". Не более того. Конкурсы как явление давно нивелированы теми, для кого они придуманы", — подчеркнул бывший прокурор САП. 

В качестве примера он привел случай, когда трое бывших сотрудников НАБУ, которыми руководил нынешний глава САП Александр Клименко, через подобные "конкурсы" были назначены прокурорами САП. 

"По одному из них — Дмитрию Литвиненко — в свое время в НАБУ проводилось служебное расследование по поводу совершения им действий с использованием положения детектива, которые были направлены на подыгрывание ООО "Оптимумспецдеталь" в получении возможности быть контрагентом "Укроборонпрома", — написал Броневицкий.  

Он отметил, что в ходе проверки были получены сведения, свидетельствующие о вероятной передаче детективам отдела Клименко и сотрудникам Бюро денежных средств, телефонов, планшетов и кофеварок.

Лилия Подоляк

Политика
Укроборонпром
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Национальное антикоррупционное бюро Украины