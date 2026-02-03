Руководитель НАБУ Кривонос находился в розыске за подкуп избирателей в пользу БЮТ - экс-прокурор САП.

Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семен Кривонос находился в розыске, когда привлекался к уголовной ответственности и получил приговор за подкуп избирателей в интересах БЮТ. Об этом заявил бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Станислав Броневицкий.

"Как сообщают источники в правоохранительных органах, в ходе производства по делу Семен Юрьевич настолько сильно желал установления истины, что скрывался от следствия и суда, в результате чего был объявлен в розыск", — написал Броневицкий в своем Telegram.

Он добавил, что судья дал разрешение на задержание Кривоноса и его доставку в суд под стражей.

Нынешний директор НАБУ получил обвинительный приговор по делу о подкупе избирателей в пользу БЮТ, но в июне 2009 года был освобожден по амнистии из-за наличия у него малолетнего ребенка. По информации СМИ, он якобы усыновил мальчика и благодаря этому избежал тюремного заключения.

Броневицкий также отметил, что при таком послужном списке Кривоноса избрали главой НАБУ, поскольку конкурсы по отбору уже давно перестали быть справедливыми и независимыми.

"Это реальное протаскивание на должности "своих". Не более того. Конкурсы как явление давно нивелированы теми, для кого они придуманы", — подчеркнул бывший прокурор САП.

В качестве примера он привел случай, когда трое бывших сотрудников НАБУ, которыми руководил нынешний глава САП Александр Клименко, через подобные "конкурсы" были назначены прокурорами САП.

"По одному из них — Дмитрию Литвиненко — в свое время в НАБУ проводилось служебное расследование по поводу совершения им действий с использованием положения детектива, которые были направлены на подыгрывание ООО "Оптимумспецдеталь" в получении возможности быть контрагентом "Укроборонпрома", — написал Броневицкий.

Он отметил, что в ходе проверки были получены сведения, свидетельствующие о вероятной передаче детективам отдела Клименко и сотрудникам Бюро денежных средств, телефонов, планшетов и кофеварок.