Керівництво СІЗО в окупованому Криму порушує релігійні права фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 15637 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 17758 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 21934 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 220201 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 153708 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 132460 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 136190 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 149947 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 148742 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 232321 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
54%
Популярнi новини

Британія та Франція прискорять військове планування "коаліції охочих" впродовж двох тижнів

10 квітня, 23:43 • 24163 перегляди

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 22971 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 31127 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 25042 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 25765 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 15637 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 220201 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 189661 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 308067 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 329274 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 26064 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 12198 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 61964 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 44402 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 58396 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Керівництво СІЗО в окупованому Криму порушує релігійні права фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"

Київ • УНН

 • 13143 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Керівництво сімферопольського СІЗО в окупованому Криму порушує право на віросповідання фігуранта другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Джеміля Гафарова. Про це повідомив адвокат Ріфат Яхін, передає УНН із посиланням "Крим.Реалії".

Керівництво СІЗО в окупованому Криму порушує релігійні права фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"

"Зараз його помістили в дуже маленьку камеру. Здійснювати намаз там неможливо, тільки дивлячись на невідгороджений туалет без змиву. Згідно з ісламом - такі умови неприпустимі. Я вважаю такі умови порушенням прав мого підзахисного на віросповідання", - сказав адвокат.

Яхін заявив, що вважає приміщення підзахисного в таких умовах "відповіддю" на його позов до сімферопольського СІЗО.

"Вважаю це так званою "відпрацьовкою" (приміщення арештованого в пригнічуючі і принижуючі людську гідність умови, моральні тортури з боку співробітників СІЗО - прим.). До подачі мого позову, Гафарова тримали в нормальних умовах, в хорошій камері", - пояснив Яхин.

Адвокат також повідомив, що Гафарова вивозили до лікарні імені Семашка на медичне обстеження. Це сталося після подачі позову до суду до сімферопольського СІЗО.

"До арешту Гафаров завжди лікувався в 7 міській лікарні, медсанчастини СІЗО, що прикріплена до цієї лікарні. Я вважаю, що його навмисно вивезли в Семашко, щоб документи, що підтверджують захворювання мого підзахисного, які зберігаються в 7 лікарні, не були доступні", - повідомив Яхін.

Як раніше повідомлялося в УНН, фігуранту другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Джемілю Гафарову не передають медикаменти у СІЗО №5 російського Ростова-на-Дону. 

Нагадаємо, адвокат Назім Шейхмамбетов назвав прізвища п’яти заарештованих в анексованому Криму кримських татар, чий стан здоров’я погіршується в умовах СІЗО і хто потребує термінової госпіталізації, серед них Джеміль Гафаров. 

Також повідомлялося, що стан здоров’я українського політв’язня Джеміра Гафарова, якого утримують у СІЗО, критично погіршився. Він має проблеми з нирками, кишківником, серцем та вже три тижні постійно кашляє, проте належної медичної допомоги йому не надали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$63.42
Bitcoin
$81,616.70
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,234.04
Ethereum
$1,551.66