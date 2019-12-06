Стан здоров’я політв’язня Гафарова критично погіршився – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Стан здоров’я українського політв’язня Джеміра Гафарова, якого утримують у СІЗО, критично погіршився. Він має проблеми з нирками, кишківником, серцем та вже три тижні постійно кашляє, проте належної медичної допомоги йому не надали. Про це Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У громадянина України критично погіршився стан здоров’я. Джеміль Гафаров повідомив про загострення хвороби нирок, проблему з кишківником, серцем та вухом. Крім того, українського політв'язня протягом трьох тижнів турбує постійний кашель. Джеміль Гафаров звертався до медичної частини пенітенціарного закладу, де його утримують, однак належної допомоги громадянину України не наддали", - написала Денісова.
У зв’язку з цим, Омбудсмен звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням у найкоротший термін вжити заходів щодо проведення повного медичного обстеження та надання відповідної медичної допомоги незаконно засудженому кримському татарину Джемілю Гафарову, якого утримують в "ФКУ СІЗО 1 УФСВП Росії по Республіці Крим і Севастополю".
Як раніше повідомляв УНН, фігуранту другої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір” Джемілю Гафарову не передають медикаменти у СІЗО № 5 російського Ростова-на-Дону.
Нагадаємо, адвокат Назім Шейхмамбетов назвав прізвища п’яти заарештованих в анексованому Криму кримських татар, чий стан здоров’я погіршується в умовах СІЗО і хто потребує термінової госпіталізації, серед них Джеміль Гафаров.