Состояние здоровья политзаключенного Гафарова критически ухудшилось - Денисова

"У гражданина Украины критически ухудшилось состояние здоровья. Джемиль Гафаров сообщил об обострении болезни почек, проблемы с кишечником, сердцем и ухом. Кроме того, украинского политзаключенного в течение трех недель беспокоит постоянный кашель. Джемиль Гафаров обращался в медицинскую часть пенитенциарного заведения, где он содержится, однако должной помощи гражданину Украины не предоставили", - написала Денисова.

В связи с этим, Омбудсмен обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой в кратчайшие сроки принять меры по проведению полного медицинского обследования и оказания соответствующей медицинской помощи незаконно осужденному крымскому татарину Джемилю Гафарову, которого удерживают в "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и Севастополю".

Как ранее УНН сообщал, фигуранту второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемилю Гафарову не передают медикаменты в СИЗО № 5 российского Ростова-на-Дону.

Напомним, адвокат Назим Шейхмамбетов назвал фамилии пяти арестованных в аннексированном Крыму крымских татар, чье состояние здоровья ухудшается в условиях СИЗО, и кто нуждается в срочной госпитализации, в том числе Джемиль Гафаров.