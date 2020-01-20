Руководство СИЗО в оккупированном Крыму нарушает религиозные права фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Руководство симферопольского СИЗО в оккупированном Крыму нарушает право на вероисповедание фигуранта второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова. Об этом сообщил адвокат Рифат Яхин, передает УНН со ссылкой "Крим.Реалии".
"Сейчас его поместили в очень маленькую камеру. Совершать намаз там невозможно, только глядя на неогороженный туалет без смыва. Согласно исламу – такие условия недопустимы. Я считаю такие условия нарушением прав моего подзащитного на вероисповедание", – сказал адвокат.
Яхин заявил, что считает помещение подзащитного в такие условия "ответом" на его иск к симферопольскому СИЗО.
"Считаю это так называемой "уработкой" (помещение арестованного в угнетающие и унижающие человеческое достоинство условия моральной пытки со стороны сотрудников СИЗО – ред.). До подачи моего иска, Гафарова содержали в нормальных условиях, хорошей камере", – пояснил Яхин.
Адвокат сообщил, что Гафарова вывозили в больницу имени Семашко на медицинское обследование. Это произошло после подачи иска в суд к симферопольскому СИЗО.
"До ареста Гафаров всегда лечился в 7 городской больнице, медсанчасть СИЗО прикреплена к этой больнице. Я считаю, что его намеренно вывезли в Семашко, чтобы документы, подтверждающие заболевания моего подзащитного, которые хранятся в 7 больнице, не были доступны", – сообщил он.
Как ранее сообщалось в УНН, фигуранту второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Джемилю Гафарову не передают медикаменты в СИЗО №5 российского Ростова-на-Дону.
Напомним, адвокат Назим Шейхмамбетов назвал фамилии пяти арестованных в аннексированном Крыму крымских татар, чье состояние здоровья ухудшается в условиях СИЗО и кто нуждается в срочной госпитализации, в том числе Джемиль Гафаров.
Также сообщалось, что состояние здоровья украинского политзаключенного Джемира Гафарова, которого удерживают в СИЗО, критически ухудшилось. Он имеет проблемы с почками, кишечником, сердцем и уже три недели постоянно кашляет, однако надлежащей медицинской помощи ему не предоставили.