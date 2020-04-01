Керівництво Ради звернулось до Шмигаля щодо ситуації навколо вітчизняних тестів коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк звернулася до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням вжити заходів для належного фінансування та безперебійної роботи співробітників Інституту молекулярної біології та генетики НАН України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.
"Вони створили вітчизняні експрес-тести для діагностики коронавірусу, проте, за публікаціями ЗМІ, були відправлені у неоплачувану відпустку в самий розпал пандемії. Вважаю, що подібні речі є недопустимими", - наголосила Кондратюк.
Глава уряду Денис Шмигаль дав доручення керівництву МОЗ та Академії наук невідкладно вжити заходів для виправлення ситуації.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби, 20 людей померли.