Керівництво Ради звернулось до Шмигаля щодо ситуації навколо вітчизняних тестів коронавірусу

"Вони створили вітчизняні експрес-тести для діагностики коронавірусу, проте, за публікаціями ЗМІ, були відправлені у неоплачувану відпустку в самий розпал пандемії. Вважаю, що подібні речі є недопустимими", - наголосила Кондратюк.

Глава уряду Денис Шмигаль дав доручення керівництву МОЗ та Академії наук невідкладно вжити заходів для виправлення ситуації.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби, 20 людей померли.