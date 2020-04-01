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Керівництво Ради звернулось до Шмигаля щодо ситуації навколо вітчизняних тестів коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк звернулася до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням вжити заходів для належного фінансування та безперебійної роботи співробітників Інституту молекулярної біології та генетики НАН України. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт Верховної Ради.

"Вони створили вітчизняні експрес-тести для діагностики коронавірусу, проте, за публікаціями ЗМІ, були відправлені у неоплачувану відпустку в самий розпал пандемії. Вважаю, що подібні речі є недопустимими", - наголосила Кондратюк.

Глава уряду Денис Шмигаль дав доручення керівництву МОЗ та Академії наук невідкладно вжити заходів для виправлення ситуації.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної хвороби, 20 людей померли.

Українські Національні Новини

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