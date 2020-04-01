Руководство Рады обратилось к Шмыгалю по ситуации вокруг отечественных тестов коронавируса

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61477 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 71899 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 85420 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 83645 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103381 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 85963 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102677 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105864 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130926 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130319 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 11:59 • 103587 просмотра
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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

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Актуальное
Руководство Рады обратилось к Шмыгалю по ситуации вокруг отечественных тестов коронавируса

Руководство Рады обратилось к Шмыгалю по ситуации вокруг отечественных тестов коронавируса

Киев  •  УНН

 • 11939 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк обратилась к Премьер-министру Украины Дениса Шмыгалю с просьбой принять меры для надлежащего финансирования и бесперебойной работы сотрудников Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

"Они создали отечественные экспресс-тесты для диагностики коронавируса, однако, по публикациям СМИ, были отправлены в неоплачиваемый отпуск в самый разгар пандемии. Считаю, что подобные вещи недопустимы", - отметила Кондратюк.

Глава правительства Денис Шмыгаль дал поручение руководству Минздрава и Академии наук безотлагательно принять меры для исправления ситуации.

Напомним, в Украине зафиксировано 794 случая коронавирусной болезни, 20 человек умерли.

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