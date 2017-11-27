Керівник “Укравтодору” планує за два роки відремонтувати трасу Львів-Одеса

“У ЄС існує принцип, що головні транспортні коридори розміщені між портами. Це називається мережею TEN-T. Україна відділена від цих коридорів. ... Протягом наступних двох років я б хотів повністю відремонтувати трасу Львів-Одеса, щоб порти чорного моря нарешті віджили і відкрилися для Європи”, — наголосив він.

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Новак нагадав, що у цьому році вони вже розпочали ремонт цієї дороги, а саме було повністю відремонтовано відрізок шляху Львів-Тернопіль.

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