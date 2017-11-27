Руководитель "Укравтодора" планирует за два года отремонтировать трассу Львов-Одесса

"В ЕС существует принцип, что главные транспортные коридоры размещены между портами. Это называется сетью TEN-T. Украина отделена от этих коридоров. ... В течение следующих двух лет я бы хотел полностью отремонтировать трассу Львов-Одесса, чтобы порты Черного моря наконец отжили и открылись для Европы", - подчеркнул он.

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Новак напомнил, что в этом году они уже начали ремонт этой дороги, а именно было полностью отремонтировано отрезок пути Львов-Тернополь.

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