Келлог про завершення війни в Україні: як у Другу світову не буде

Підписання мирного договору у класичному розумінні "Другої світової війни" навряд чи можливе. Завершення війни в Україні розглядатиметься в довготривалій перспективі. Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог під час Мюнхенської безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Якщо ви думаєте про перемогу в розумінні Другої світової війни, підписання мирного договору — цього, напевно, не станеться. Нам потрібно трошки інакше на це подивитися в довготривалій перспективі і тому ми хочемо послати повідомлення якраз, що агресія є не прийнятною",—пояснив Келлог.

"Ми хочемо, щоб була суверенна, успішна, стабільна країна Україна. І для цього ми маємо зупинити російську агресію. Ми це розуміємо. Однак деталі цього про потрібно обговорити, їх треба розробити", - заявив спецпредставник президента США.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче поїхати на фронт із спеціальним представником президента США з питань рф та України Кітом Келлогом, щоб він на власні очі побачив, що насправді відбувається.