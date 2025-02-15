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15 березня, 19:03 • 119670 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179439 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144877 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136789 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116270 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107353 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Келлог про завершення війни в Україні: як у Другу світову не буде

Київ • УНН

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Спецпредставник президента США заявив, що класичного підписання мирного договору не буде. Завершення війни розглядатиметься в довготривалій перспективі з фокусом на суверенну та стабільну Україну.

Підписання мирного договору у класичному розумінні "Другої світової війни" навряд чи можливе. Завершення війни в Україні розглядатиметься в довготривалій перспективі. Про це заявив спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог під час Мюнхенської безпекової конференції, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Якщо ви думаєте про перемогу в розумінні Другої світової війни, підписання мирного договору — цього, напевно, не станеться. Нам потрібно трошки інакше на це подивитися в довготривалій перспективі і тому ми хочемо послати повідомлення якраз, що агресія є не прийнятною",—пояснив Келлог.

"Ми хочемо, щоб була суверенна, успішна, стабільна країна Україна. І для цього ми маємо зупинити російську агресію. Ми це розуміємо. Однак деталі цього про потрібно обговорити, їх треба розробити", - заявив спецпредставник президента США. 

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче поїхати на фронт із спеціальним представником президента США з питань рф та України Кітом Келлогом, щоб він на власні очі побачив, що насправді відбувається. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
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