Келлог о завершении войны в Украине: как во Вторую мировую не будет
Киев • УНН
Спецпредставитель президента США заявил, что классического подписания мирного договора не будет. Завершение войны будет рассматриваться в долгосрочной перспективе с фокусом на суверенную и стабильную Украину.
Подписание мирного договора в классическом понимании "Второй мировой войны" вряд ли возможно. Завершение войны в Украине будет рассматриваться в долгосрочной перспективе. Об этом заявил спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент УНН.
Детали
"Если вы думаете о победе в понимании Второй мировой войны, подписания мирного договора - этого, наверное, не произойдет. Нам нужно немножко иначе на это посмотреть в долгосрочной перспективе и поэтому мы хотим послать сообщение как раз, что агрессия является неприемлемой",- объяснил Келлог.
"Мы хотим, чтобы была суверенная, успешная, стабильная страна Украина. И для этого мы должны остановить российскую агрессию. Мы это понимаем. Однако детали этого о нужно обсудить, их надо разработать", - заявил спецпредставитель президента США.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет поехать на фронт со специальным представителем президента США по вопросам рф и Украины Китом Келлогом, чтобы он собственными глазами увидел, что на самом деле происходит.