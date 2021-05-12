Казанський стрілок Галявієв оголосив голодовку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Ільназ Галявієв, який влаштував стрілянину в казанській школі №175, з сьогоднішнього дня відмовляється від їжі. Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає УНН.
Цитата
"Ільназ Галявієв відмовляється від їжі. З сьогоднішнього дня він тримає "голодування", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Колишній учень гімназії №175 зараз перебуває в одиночній камері в ізоляторі тимчасового тримання (сьогодні йому мають обрати запобіжний захід). Галявієв зухвало відповідає на питання поліцейських і слідчих. Вимог він не висуває.
"Сьогодні Галявієв нічого не їв - він відмовився від сніданку і обіду", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
11 травня в гімназії №175 в Казані відбулася стрілянина, в результаті якої загинули дев'ять осіб, 23 особи постраждали. Нападником виявився 19-річний Ільназ Галявієв, його затримали. За фактом нападу на навчальний заклад порушено кримінальну справу про масове вбивство.
12 травня оголошено в Татарстані днем жалоби.