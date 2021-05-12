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Казанский стрелок Галявиев объявил голодовку

Киев • УНН

 • 27010 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в казанской школе №175, с сегодняшнего дня отказывается от еды. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает УНН.

Казанский стрелок Галявиев объявил голодовку

Цитата

"Ильназ Галявиев отказывается от еды. С сегодняшнего дня он держит "голодовку", - говорится в сообщении.

Детали

Бывший ученик гимназии №175 сейчас находится в одиночной камере в изоляторе временного содержания (сегодня ему должны избрать меру пресечения). Галявиев дерзко отвечает на вопросы полицейских и следователей. Требований он не выдвигает.

"Сегодня Галявиев ничего не ел - он отказался от завтрака и обеда", - говорится в сообщении.

Дополнение

11 мая в гимназии №175 в Казани произошла стрельба, в результате которой погибли девять человек, 23 человека пострадали. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, его задержали. По факту нападения на учебное заведение возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

12 мая объявлено в Татарстане днем траура.

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