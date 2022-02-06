Кашмірського журналіста заарештовано через антитерористичні публікації

Деталі

Редактора новинного порталу Kashmir Walla Фахада Шаха, викликали на допит у південному місті Пулвама, а потім заарештували.

Поліція повідомила, що його ідентифікували серед користувачів Facebook, які публікували “антинаціональний контент”, не уточнивши, що це таке. У ньому сказано, що вміст був опублікований зі “злочинним наміром” для створення страху і,можливо, “спровокувати громадськість порушити правопорядок”. Повідомляється, що такий контент “рівнозначний до терористичної діяльності”.

Справа стосується перестрілки між повстанцями, які перебувають у пастці в будинку цивільного населення, та індійськими військами в Пулвамі 30 січня. Поліція заявила, що командир кашмірських повстанців був убитий під час бою разом з пакистанцем та іншим місцевим бойовиком. Вони описували четвертого вбитого хлопчика-підлітка, сина власника будинку, як “гібридного” бойовика, термін, який влада почала використовувати минулого року для імовірних бойовиків, які не мають поліцейського обліку і діють як цивільні особи.

Кашмір Уолла опублікував серію репортажів про бойові дії, які представляли обидві сторони історії. У одному відеозвіті цитуються члени сім'ї вбитого хлопчика, які спростовують поліцію. В іншому відео цитується сестра хлопчика, що суперечить попереднім заявам родини.

34-річний Шах був заарештований за суворими законами Індії щодо боротьби з тероризмом і заколотами, які передбачають покарання до семи років.

Редактор та кілька інших репортерів, пов'язаних з Кашмір Уолла, були допитані за їхні репортажі кілька разів за останні кілька років.

У суботу поліція повідомила у Twitter, що Шаха підозрюють у трьох справах за «прославляння тероризму, поширення фейкових новин і підбурювання широкої громадськості до страйків».

Додамо

З 1989 року в контрольованій Індією частині лютує повномасштабне збройне повстання, яке намагається створити об’єднаний Кашмір під владою Пакистану або незалежно від обох.

Цей регіон є одним з найбільш мілітаризованих у світі. Десятки тисяч мирних жителів, повстанців і урядових військ були вбиті в результаті розгорнутого конфлікту.

Журналісти довгий час боролися з погрозами в підконтрольному Індії Кашмірі. Але їхнє скрутне становище погіршилося після того, як Індія скасувала напівавтономію регіону в 2019 році без безпеки та зв'язку. Рік потому нова політика уряду щодо ЗМІ намагалася контролювати пресу, щоб засуджувати незалежні репортажі.