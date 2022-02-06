Кашмирского журналиста арестовали из-за антитеррористических публикаций

Детали

Редактора новостного портала Kashmir Walla Фахад Шах, вызвали на допрос в южном городе Пулвама, а затем арестовали.

Полиция сообщила, что его идентифицировали среди пользователей Facebook, которые публиковали “антинациональный контент”. В нем сказано, что контент был опубликован с “преступным умыслом” для создания страха и ,возможно, “спровоцировать общественность нарушить правопорядок”. Сообщается, что такой контент “равнозначен террористической деятельности”.

Дело касается перестрелки между повстанцами, находящимися в ловушке в доме гражданского населения, и индийскими войсками в Пулваме 30 января. Полиция заявила, что командир кашмирских повстанцев был убит во время боя вместе с пакистанцем и другим местным боевиком. Они описывали четвертого убитого мальчика-подростка, сына владельца дома, как ”гибридного" боевика, термин, который власти начали использовать в прошлом году для предполагаемых боевиков, не имеющих полицейского учёта и действующих как гражданские лица.

Кашмир Уолла опубликовал серию репортажей о боевых действиях, представлявших обе стороны истории. В одном видеоотчете цитируются члены семьи убитого мальчика, которые опровергают полицию. В другом видео цитируется сестра мальчика, что противоречит предыдущим заявлениям семьи.

34-Летний Шах был арестован по строгим законам Индии по борьбе с терроризмом и мятежами, которые предусматривают наказание до семи лет лишения свободы.

Редактор и несколько других репортеров, связанных с Кашмир Уолла, были допрошены за их репортажи несколько раз за последние несколько лет.

В субботу полиция сообщила в Twitter, что Шаха подозревают в трех делах за "прославление терроризма, распространение фейковых новостей и подстрекательство широкой общественности к забастовкам".

Добавим

С 1989 года в контролируемой Индией части свирепствует полномасштабное вооруженное восстание, которое пытается создать объединенный Кашмир под властью Пакистана или независимо от обеих.

Этот регион является одним из самых милитаризованных в мире. Десятки тысяч мирных жителей, повстанцев и правительственных войск были убиты в результате развернутого конфликта.

Журналисты долгое время боролись с угрозами в подконтрольном Индии Кашмире. Но их затруднительное положение ухудшилось после того, как Индия отменила полуавтономию региона в 2019 году без безопасности и связи. Год спустя новая политика правительства в отношении СМИ пыталась контролировать прессу, чтобы осуждать независимые репортажи.