Картину Ель Ґреко відреставрували у Кракові
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Відомій картині “Екстаз святого Франциска” Ель Ґреко повернули давній лоск. У реставраційній майстерні Національного музею у Кракові завершилися роботи над одним із найцінніших шедеврів, котрі зберігаються в польських зібраннях, передає УНН із посиланням на “Польське радіо”.
Роботи тривали рік. Завдяки зусиллям реставраторів поверхню картини вдалося збільшити на майже 7 відсотків. Під час досліджень з’ясувалося, що чималі фрагменти твору були загнуті під рамою.
“Картина збільшилася на 4 сантиметри у ширину, та на 2 сантиметри у висоту. У результаті у нас більше картини Ель Ґреко”, — розповідає Януш Чоп, віце-директор Національного музею у Кракові.
Також дослідники відкрили третє слово у підписі Ель Ґреко — “epoiei”, що значить “виконав”. Це підтверджує, що у польській колекції зберігається твір, написаний самим Ель Ґреко. Також на сутані святого Франциска реставратори усунули стиґмат, якого автор картини не малював. Згідно з дослідженнями, його додали пізніше.
Починаючи з п’ятниці, картину після реставрації експонуватимуть на спеціальній виставці у Галереї мистецтва XIX століття в краківських Сукенницях. Також на виставці представлено ще одну приписувану Ель Ґреко картину, що на ній зображено екстаз св. Франциска. Її позичив приватний колекціонер.
Після тижневої експозиції у Кракові, “Екстаз святого Франциска” повернеться до міста Сєдльце, де полотно виставлять у Музеї дієцезії. Реставрація полотна коштувала 50 тисяч злотих.