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Картину Эль Греко отреставрировали в Кракове

Киев • УНН

 • 11003 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Известной картине "Экстаз святого Франциска" Эль Греко вернули давний лоск. В реставрационной мастерской Национального музея в Кракове завершились работы над одним из самых ценных шедевров, которые хранятся в польских собраниях, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".

Картину Эль Греко отреставрировали в Кракове

Работы продолжались год. Благодаря усилиям реставраторов поверхность картины удалось увеличить на 7 процентов. Во время исследований выяснилось, что немалые фрагменты произведения были загнуты под рамой.

"Картина увеличилась на 4 сантиметра в ширину, и на 2 сантиметра в высоту. В результате у нас больше картины Эль Греко", - рассказывает Януш Чоп, вице-директор Национального музея в Кракове.

Также исследователи открыли третье слово в подписи Эль Греко - "epoiei", что значит "выполнил". Это подтверждает, что в польской коллекции хранится произведение, написанное самим Эль Греко. Также на сутане святого Франциска реставраторы устранили стигмат, которого автор картины не рисовал. Согласно исследованиям, его добавили позже.

Начиная с пятницы, картину после реставрации будут экспонировать на специальной выставке в Галерее искусства XIX века в краковских Сукенницах. Также на выставке представлена еще одна приписываемая Эль Греко картина, на ней изображен экстаз св. Франциска. Ее занял частный коллекционер.

После недельной экспозиции в Кракове, "Экстаз святого Франциска" вернется в город Седльце, где полотно выставят в Музее епархии. Реставрация полотна стоила 50 000 злотых.

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